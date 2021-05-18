نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (ميلا): (أنتِ العيد)

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الكبرى (ميلا)، وشاركت جمهورها صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع (انستجرام)، مصحوبة بتعليق: (أنتِ العيد ومعك بلّش عمري من جديد)، لتنال الكثير من التهاني والمعايدات خلال التعليقات علي الصورة، والتي أكدت معظمها علي الشبه الكبير بين ميلا ووالدتها بشكل أكبر من شقيقاتها (أيلا وليا).

كما و احتفلت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، أمس، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين، فهي من مواليد يوم 16 مايو/أيار عام 1983، والتي بدأت مشوارها مع الفن في سن مبكرة في عمر الـ 11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية (أخاصمك آه) عام 2003 والتي حققت نجاحًا كبيرا في هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالي.

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم ستطرح ألبومها الجديد في شهر يونيو/حزيران المقبل، حيث تضع حاليا اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهز للطرح، والذي يشمل 10 أغاني متنوعة مابين المصري واللبناني تتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والموزعين والشعراء، وتقدمه بشكل مختلف عن ألبوماتها السابقة.