نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بعيد الأم.. وابنتها الصغيرة حديث السوشال ميديا

شاركت الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" فيديو برفقة بناتها بمناسبة عيد الأم من قلب منزلهم على أنغام أغنية "Les Yeux de la Mama".

نانسي ظهرت في الفيديو برفقة بناتها "ميلا، إيلا، وليا" في أجواء مليئة بالحب والمرح، وتمكنت الطفلة الصغيرة "ليا" من خطف أنظار الجمهور الذي وصفها بالـ "كيوت"، وحقق الفيديو أكثر من 600 ألف مشاهدة عبر حسابها في إنستجرام في غضون بضع ساعات وسط تعليقات مليئة بالحب من المتابعين والجمهور.

من جهة أخرى، أطلت نانسي عجرم بفيديو لصالح الجيش اللبناني تدعم فيه حملة "خليك في البيت" التي أطلقت في لبنان بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا ودعت الشعب اللبناني للبقاء في المنزل تحت كلمات مؤثرة منها "رح خسرنا كم يوم من الحياة لنعرف قيمتها بنرجع نعيش التفاصيل الحلوة مع بعض"

يذكر أن أخر أعمال الفنانة كان فيديو كليب "قلبي يا قلبي" الذي حقق أكثر من 12 مليون مشاهدة في فترة قصيرة، العمل من كلمات وألحان "نبيل خوري".



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