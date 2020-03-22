ريهام حجاج تفاجئ الجمهور بخبر حملها وتشن هجومًا شرسًا على منتقديها (صور)

فاجأت الفنانة المصرية ريهام حجاج، جمهورها بخبر حملها، دون الإعلان عنه مباشرة، حيث وجهت رسالة نارية لمنتقديها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وكشفت في مضمونها عن حملها.

وكانت ريهام قد واجهت اتهامات من قبل بعض المتابعين بخطف زوج ياسمين عبد العزيز السابق، رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي تزوجته منذ عامين، بعد طلاقه من ياسمين.

وكتبت حجاج رسالة نارية ضد منتقديها، قالت فيها: "أنا شايفة انكم بقالكوا كتير اوي بتحكوا في المحكي؟! ما زهقتوش؟ ! كلكم علي بعض ۱۷۰ كومنت تلت ترباعكم لجان الكترونية وفي الربع التاني حافظ وبيردد كلام انا بقالي سنتين متجوزة وقربت اخلف وإنتم مع كل صورة بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص بنفس التعليقات؟".

وأردفت: "عموما أنا متصورة مع جوزي مش عشيقي (حرة ومابعملش حاجة غلط ومش عشان اي سبب غير اني حابة الصورة وحابة أشاركها مع كل الناس السوية مش المريضة... اللي بيحبوني وبيبعتولي تعليقات جميلة ولطيفة) على الإنستجرام بتاعي أنزل عليه اللي أنا عايزاه بتتكلموا في موضوع يضحك أساسا".

وواصلت: "يعني ماعتقدش إني ممكن اختار لواحدة فيكم جوزها مثلا! ! و لا حتي اقول رأيي فيه ! ! مش من حقي فأكيد مش من حقكم يعني هو مش موضوع يحتمل النقاش اساسا".

وتابعت: "عمالين بتهروا في موضوع صاحبة الشأن نفسها - ياسمين عبد العزيز - طلعت في برنامج واتكلمت عن طلاقها اللي كان من سنة قبل جوازي بتخترعوا قصص وهمية ومصدقنها زي مثلا اننا كنا أعز أصحاب وكلام غريب وانتم ماتعرفوناش اصلا الجواز والطلاق دا نصيب وحلال مش حاتحرموا حلال ربنا يعني! ! ! و لا هو التدين بيطلع وقت ما نحب".

وأضافت: "هو الكلام اللي بيتكتب دا ليه علاقة.. بالدين ولا الأخلاق ؟ لا مسلمة ولا مسيحية ولا يهودية ولا حتى بوذية عندها اخلاق ممكن يطلع منها كلام زي دا لمجرد إنها مستخبية ورا موبايل... ربنا يهدي صحاب النفسيات الجحيم اللي قاعدين يشتموا على السوشيال ميديا أي حد وينظر ويحكم على حياه بني آدمين مايعرفهمش".

وركز عدد من المتابعين على جملة "قربت أخلف"، التي كتبتها ريهام في رسالتها، ليباركوا لها على الحمل، ووجهت إحدى المتابعات سؤالًا لها عن نوع الجنين، فقالت لها الفنانة المصرية: "لسة معرفش"، لتؤكد بذلك خبر الحمل.

وسرعان ما قامت ريهام بحذف رسالتها، قبل أن تنجح بعض الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، في تداولها على نطاق واسع عبر "إنستغرام".

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