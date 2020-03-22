ريهام حجاج تفاجئ الجمهور بخبر حملها وتشن هجومًا شرسًا على منتقديها (صور)

فاجأت الفنانة المصرية ريهام حجاج، جمهورها بخبر حملها، دون الإعلان عنه مباشرة، حيث وجهت رسالة نارية لمنتقديها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وكشفت في مضمونها عن حملها.
وكانت ريهام قد واجهت اتهامات من قبل بعض المتابعين بخطف زوج ياسمين عبد العزيز السابق، رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي تزوجته منذ عامين، بعد طلاقه من ياسمين.
وكتبت حجاج رسالة نارية ضد منتقديها، قالت فيها: "أنا شايفة انكم بقالكوا كتير اوي بتحكوا في المحكي؟! ما زهقتوش؟ ! كلكم علي بعض ۱۷۰ كومنت تلت ترباعكم لجان الكترونية وفي الربع التاني حافظ وبيردد كلام انا بقالي سنتين متجوزة وقربت اخلف وإنتم مع كل صورة بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص بنفس التعليقات؟".
وأردفت: "عموما أنا متصورة مع جوزي مش عشيقي (حرة ومابعملش حاجة غلط ومش عشان اي سبب غير اني حابة الصورة وحابة أشاركها مع كل الناس السوية مش المريضة... اللي بيحبوني وبيبعتولي تعليقات جميلة ولطيفة) على الإنستجرام بتاعي أنزل عليه اللي أنا عايزاه بتتكلموا في موضوع يضحك أساسا".
وواصلت: "يعني ماعتقدش إني ممكن اختار لواحدة فيكم جوزها مثلا! ! و لا حتي اقول رأيي فيه ! ! مش من حقي فأكيد مش من حقكم يعني هو مش موضوع يحتمل النقاش اساسا".
وتابعت: "عمالين بتهروا في موضوع صاحبة الشأن نفسها - ياسمين عبد العزيز - طلعت في برنامج واتكلمت عن طلاقها اللي كان من سنة قبل جوازي بتخترعوا قصص وهمية ومصدقنها زي مثلا اننا كنا أعز أصحاب وكلام غريب وانتم ماتعرفوناش اصلا الجواز والطلاق دا نصيب وحلال مش حاتحرموا حلال ربنا يعني! ! ! و لا هو التدين بيطلع وقت ما نحب".
وأضافت: "هو الكلام اللي بيتكتب دا ليه علاقة.. بالدين ولا الأخلاق ؟ لا مسلمة ولا مسيحية ولا يهودية ولا حتى بوذية عندها اخلاق ممكن يطلع منها كلام زي دا لمجرد إنها مستخبية ورا موبايل... ربنا يهدي صحاب النفسيات الجحيم اللي قاعدين يشتموا على السوشيال ميديا أي حد وينظر ويحكم على حياه بني آدمين مايعرفهمش".
بعد صورتها الاخيره مع زوجها رجل الاعمال "محمد حلاوه" التي كتبت عليها :" بيتك كنبتك جوزك تلفزيونك " لتشجيع الناس للبقاء في المنزل بسبب فايروس كورونا ، عبرت ريهام حجاج عن استيائها من بعض التعليقات المسيئه لها وكتبت في تعليق في احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي : " انا بقالي سنتين متجوزه وقربت اخلف وانتم مع كل صوره بنزلها مع جوزي نفس الاشخاص ونفس التعليقات ) باشاره منها عن حملها .. . وبارك لها المتابعين متمنين لها وللطفل السلامه و سألوها عن جنس طفلها اذا كان ولد او بنت وردت عليهم :" لسه معرفتش " . . . . . . . . . . . . . . #alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #مسلسلات #كريم_فهمي #هنادي_مهنا #تامر_حسني #عمر_كمال #محمد_رمضان #مهرجانات #رانيا_يوسف #مي_عمر #محمد_امام #عمرو_يوسف #امير_كرارة #عمرو_دياب #دينا_الشربيني #سعد_المجرد #ياسمين_عبدالعزيز #شيرين_عبدالوهاب #محمد_هنيدي #احمد_العوضي #احمد_السقا #هنا_شيحة #انغام #ياسمين_صبري #منى_زكي #ريهام_حجاج #محمد_حلاوة
وركز عدد من المتابعين على جملة "قربت أخلف"، التي كتبتها ريهام في رسالتها، ليباركوا لها على الحمل، ووجهت إحدى المتابعات سؤالًا لها عن نوع الجنين، فقالت لها الفنانة المصرية: "لسة معرفش"، لتؤكد بذلك خبر الحمل.
وسرعان ما قامت ريهام بحذف رسالتها، قبل أن تنجح بعض الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، في تداولها على نطاق واسع عبر "إنستغرام".
بعد صورتها الاخيره مع زوجها رجل الاعمال "محمد حلاوه" التي كتبت عليها :" بيتك كنبتك جوزك تلفزيونك " لتشجيع الناس للبقاء في المنزل بسبب فايروس كورونا ، عبرت ريهام حجام عن استيائها من بعض التعليقات المسيئه لها وكتبت في تعليق في احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي : " انا شايفة انكم بقالكوا كتير اوي بتحكوا في المحكي ؟ ! ما زهقتوش ؟ ! كلكم علي بعض ۱۷۰ كومنت تلت ترباعكم لجان الكترونية و في الربع التاني حافظ و بيردد كلام انا بقالي سنتين متجوزة و قربت اخلف و انتم مع كل صورة بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص بنفس التعليقات عموما انا متصورة مع جوزي مش عشيقي ( حرة و مابعملش حاجة غلط و مش عشان اي سبب غير اني حابة الصورة و حابة أشاركها مع كل الناس السوية مش المريضة . . . اللي بيحبوني و بيبعتولي تعليقات جميلة و لطيفة ) علي الانستجرام بتاعي انزل عليه اللي انا عايزه بتتكلموا في موضوع يضحك اساسا ! ! ! يعني ماعتقدش اني ممكن اختار لواحدة فيكم جوزها مثلا ! ! و لا حتي اقول رأيي فيه ! ! مش من حقي فأكيد مش من حقكم يعني هو مش موضوع يحتمل النقاش اساسا عمالين بتهروا في موضوع صاحبة الشأن نفسها طلعت في برنامج و اتكلمت عن طلقها اللي كان من سنة قبل جوازي بتخترعوا قصص وهمية و مصدقنها زي مثلا اننا كنا اعز اصحاب و كلام غريب و انتم ماتعرفوناش اصلا الجواز و الطلاق دا نصيب و حلال مش حاتحرموا حلال ربنا يعني ! ! ! و لا هو التدين بيطلع وقت ما نحب ! ! و هو الكلام اللي بيتكتب دا ليه علاقة بالدين ولا الأخلاق ؟ لا مسلمة و لا مسيحية و لا يهودية و لا حتي بوزية عندها اخلاق ممكن يطلع منها كلام زي دا لمجرد انها مستخبية ورا موبايل . . . ربنا يهدي صحاب النفسيات الجحيم اللي قاعدين يشتموا علي السوشال ميديا اي و كل حد و ينظر و يحكم علي حياه بني آدمين مايعرفهمش " . . . . . . . . . . . #alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #مسلسلات #كريم_فهمي #هنادي_مهنا #تامر_حسني #عمر_كمال #محمد_رمضان #مهرجانات #رانيا_يوسف #مي_عمر #محمد_امام #عمرو_يوسف #امير_كرارة #عمرو_دياب #دينا_الشربيني #سعد_المجرد #ياسمين_عبدالعزيز #شيرين_عبدالوهاب #محمد_هنيدي #احمد_العوضي #احمد_السقا #هنا_شيحة #انغام #ياسمين_صبري #منى_زكي #ريهام_حجاج #محمد_حلاوة
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