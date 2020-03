ريهام حجاج تفاجئ الجمهور بخبر حملها وتشن هجومًا شرسًا على منتقديها (صور)

بعد صورتها الاخيره مع زوجها رجل الاعمال "محمد حلاوه" التي كتبت عليها :" بيتك كنبتك جوزك تلفزيونك " لتشجيع الناس للبقاء في المنزل بسبب فايروس كورونا ، عبرت ريهام حجاج عن استيائها من بعض التعليقات المسيئه لها وكتبت في تعليق في احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي : " انا بقالي سنتين متجوزه وقربت اخلف وانتم مع كل صوره بنزلها مع جوزي نفس الاشخاص ونفس التعليقات ) باشاره منها عن حملها .. . وبارك لها المتابعين متمنين لها وللطفل السلامه و سألوها عن جنس طفلها اذا كان ولد او بنت وردت عليهم :" لسه معرفتش " . . . . . . . . . . . . . . ‏ #alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #مسلسلات #كريم_فهمي #هنادي_مهنا #تامر_حسني #عمر_كمال #محمد_رمضان #مهرجانات #رانيا_يوسف #مي_عمر #محمد_امام #عمرو_يوسف #امير_كرارة #عمرو_دياب #دينا_الشربيني #سعد_المجرد #ياسمين_عبدالعزيز #شيرين_عبدالوهاب #محمد_هنيدي #احمد_العوضي #احمد_السقا #هنا_شيحة #انغام #ياسمين_صبري #منى_زكي #ريهام_حجاج #محمد_حلاوة

