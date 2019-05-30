نانسي عجرم تحيي سهرة رمضانية في القاهرة

تحيي المطربة اللبنانية نانسي عجرم حفل غنائي في القاهرة، وذلك ضمن السهرات الرمضانية التي تقام خلال الشهر المبارك داخل مختلف الخيام الرمضانية، حيث تحيي عجرم الحفل في إحدي خيام مصر الجديدة اليوم الخميس الموافق 30 من شهر مايو/ايار الجاري.

وكانت نانسي عجرم أطلقت أغنية وطنية جديدة، بعنوان (راجل وابن راجل)، والتي تساهم من خلالها في حث المصريين على النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة.