نانسي عجرم تحيي عيد الأضحى في مركز دبي التجاري العالمي

أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن استعدادها لحفل غنائى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس/آب المقبل أغسطس بمركز دبي التجاري العالمي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك في دبي، ومن المقرر أن تغني نانسي أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.

وأحيت نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التي يحمل المهرجان اسمها، يوم السبت الماضي بحضور جماهيري كبير وقدمت عددا كبيرا من أغانيها القديمة والجديدة، والتي تراقص الجمهور الأردنى عليها.