نانسي عجرم تحيي عيد الفطر مع جمهورها عبر (يوتيوب)

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في مدينة بيروت، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو/ايار، في الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقام الحفل بمناسبة العيد في موقع خاص دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على قناة نانسي على (يوتيوب). وتأمل الفنانة أن ينال هذا الحفل إعجاب جمهورها في جميع أنحاء العالم، إذ تسعى من خلاله إلى نشر رسالة حب وأمل وتكافل وستقدم فيه عدداً من أشهر أعمالها.

وقالت نانسي : (أشعر بالكثير من الحماسة إزاء هذه الحفلة الاستثنائية، إذ تمثل أمل بلا حدود أكثر من مجرد حفلة غنائية لأنها تتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجهود الإنسانية لمساعدة العائلات في لبنان والعالم للتعامل مع الضغوطات الاقتصادية والتحديات الأخرى التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب موقع مصراوي.

وتابعت: (وعلى الرغم من التباعُد الذي نعيشه اليوم تجمعنا الموسيقى مرة أخرى على فعل الخير وتوحدنا للتغلب على هذه المحنة).