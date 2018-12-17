نانسي عجرم

أثارت الفنانة نانسي عجرم استياء العديد من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعدما انتشر مقطع فيديو لها أثناء تواجدها برفقة عائلتها في إحدى الأماكن العامة في مدينة بيروت، حيث تقدمت إحدى الفتيات المعجبات واقتربت منها لالتقاط صورة تذكارية وتفاجأت بالرفض من نانسي التي قالت لها: "مش وقته".

وعلّق روّاد مواقع التواصل على هذا الأمر بأنه غير مقبول البتة سواء من نانسي عجرم أو من أي فنان آخر، لأنه باعتبار البعض أن الفنان مُلك للجمهور ويجب أن يعلم أنه عليه تحمّل ضريبة الشهرة، لذا لا يحق لأي فنان أن يُحرج المعجبين ويرفض أن يتحدث إليهم أو يقوم بالتقاط صور تذكارية معهم وما شابه.

View this post on Instagram A post shared by Ritchy Rizk (@ritchy_rizk) on Dec 16, 2018 at 8:54am PST

من ناحية أخرى، كانت هناك فئة دافعت عن نانسي عجرم التي من المعروف عنها لباقتها وحسن تعاملها مع جمهورها في كثير من المناسبات، إلّا أن البعض قال أنها في شهورها الأخيرة من الحمل، وأيضًا لديها الحق بأن تقضي بعض الوقت برفقة عائلتها بعيدًا عن المعجبين والكاميرات.