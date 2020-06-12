نانسي عجرم تستعد لطرح أغنية (سينجل) قريبا

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لطرح أغنية (سنجل) جديدة الايام المقبلة حيث تقوم حاليا بالانتهاء من تفاصيلها استعدادا لطرحها، حسب موقع صدى البلد.

الأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، ولم تستقر نانسي، حتى الآن على اسمها النهائي.

من ناحية أخرى حققت أغنية (العمر) لنانسي، من تتر مسلسل (سكر زيادة) نجاحا كبيرا جدًا واقتربت من كسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع (يوتيوب)، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.