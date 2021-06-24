نانسي عجرم تشوق جمهورها لـ(جاية معاك) و تطرح البرومو

طرحت الفنانة نانسي عجرم، برومو أغنيتها الثالثة والتي تحمل اسم (جاية معاك) من ألبومها الغنائي الجديد (Nancy10).

ونشرت نانسي، البرومو عبر حسابها على (إنستجرام)، وعلقت: (الأغنية الثالثة من (نانسي 10) في الطريق.. ترقبوا).

من جهة أخرى، ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في فيديو متداول لها من حفلها الأخير في القاهرة، وهي تعتذر لجمهورها بسبب تغير صوتها، مؤكدة أنها تعاني من نزلة برد ولكن ليست مصابة بفيروس كورونا، حيث مازحت الجمهور قبل أداء إحدي أغنياتها، قائلة: (بعتذر علي صوتي أنا مريضة بس ما معي كورونا.. اليوم عملت PCR وطلعت سلبي)، وانهالت التعليقات علي الفيديو تتمني الشفاء للنجمة اللبنانية، حسب موقع اليوم السابع.

وكانت نانسي عجرم، شاركت متابعيها وجمهورها، بصور من إطلالاتها من حفلها في القاهرة، أمس الجمعة، عبر حسابها على (إنستجرام).

وظهرت نانسي بفستان أسود بسيط جذبت الأنظار إليها، متغزلين فى جمالها وأناقتها.