نانسي عجرم تطرح (حبك بيقوى) أولى أغنيات ألبومها الجديد

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم كليب أغنيتها الجديدة (حبك بيقوى) عبر قناتها على يوتيوب، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد Nancy10، المقرر طرحه قريبا، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع هاني يعقوب.

نانسي كانت قد كشفت عن انتهائها بشكل كامل من تسجيل أغنيات أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يعتبر العاشر لها خلال مسيرتها الفنية. ونشرت عبر حساباتها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي (البرومو) الرسمي والتشويقي للألبوم، والذي حصد أكثر من مليون مشاهدة في غضون ساعات من نشره.

وأطلقت نانسي على الألبوم اسم (نانسي 10) معلقة على البرومو: (قريباً عبر مختلف المنصات الإلكترونية). وشارك في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم: محمود الخيامي، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، مروان خوري، تامر علي.