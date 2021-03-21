بريانكا تشوبرا تسيئ للدين الإسلامي "والدي كان يغني في المسجد"!!

تعرضت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا لهجوم كبير بعد أن تم تداول تصريح لها من مقابلة جديدة جاء فيه: "عشت في وسط مليء بالأديان، إذ تعلمت المسيحية من المدرسة التي ارتدتها والإسلام لأن والدي كان يغني في المسجد"!!

وأثار التصريح المتداول غضب الجمهور الذي اتهمها بالتطاول على الدين والإساءة له ضمن تعليقات مختلفة من بينها "انتي والله ما تعرفي شي مخربطة بين الكنيسة والمسجد".

وتابع آخر "ما يفرقوا لفظيا بين الإنشاد والغناء كله واحد وشي عادي وطبيعي مثلا اخي منشد بس بالانجليزي نقول اخي يغني اغاني اسلامية".

وكان هنالك تعليق "معروفة لها مقابلات كثيرة تتطنز عن الإسلام وصلاتهم ودايما تهاجم باكستان وبنغلادش والمسلمين خاصة والحين انتهزت الفرصة لانه أوبرا بتنشر المقابلة وتقول يغني بالمسجد وحده مثل هذا تختار كلمة تغني وهي عارف تماما وش جالسة تقول".

يذكر أن بريانكا كانت قد شغلت الحديث بعد تداول صُور لها برفقة زوجها الفنان الأمريكي نيك جوناس وبدت فيه بوزن زائد وخطوط من منطقة الرقبة أثارت التساؤل حول ما إذا كانت تنتظر طفلها الأول، وما زاد الشكوك صمت الممثلة تماماً وعدم إعطاء أي تصريح.

وتم تداول منذ مدة صُور جديدة للممثلة وهي ترتدي ملابس رياضية وكان الوزن الزائد غير واضح بتاتاً مما ينفي أخبار الحمل بشكل قطعي، إلا أن الخطوط حول الرقبة ما تزال موجودة وهو ما عزاها البعض إلى إصابتها بمرض الغدة الدرقية.

يذكر أن بريانكا كانت قد صرحت سابقاً عن رغبتها بإنجاب طفل من زوجها نيك خلال إحدى المقابلات والذي جاء فيه تحديدً "لقد أردتُ دائماً أن أنجب أطفالاً، لكن كما تعلمون متى أراد الله أن يحدث ذلك، فسيحدث... لديّ العديد من الصديقات اللواتي أنجبن أطفالاً في الوقت الحالي، وأنا أتمنى أن أحذو حذوهن". وكان نيك وقتها قد أبدى تردده بالموضوع لأنه ما يزال يجد نفسه صغيراً في السن ويعتبر أن الأمر ما زال باكراً لإنجاب أطفال ولأن يصبح أبًا.

أما عن قصة حبهما فقد حملت عنوان "الحب لا يعرف عمراً"، إذ أن نيك يصغر زوجته بحوالي الـ 11 عاماً إلا أن ذلك لم يشكل أي مشكلة في حياتهما التي ما زالت مستمرة ليومنا الحالي بعد زواج أسطوري تم في عام 2018 والذي كان مزيجًا أو بالأحرى كان عبارة عن حفلين طغى على أحدهما الطابع المسيحي والحفل الأخر كان بالطقوس الهندية.

للمزيد من قسم الترفيه:

زوج مودل روز: تعرفت على شاب قلب حياتها.. وزواجنا يتجه للطلاق

علي الديك يكشف عن رأيه في العلاقة الحميمية قبل الزواج.. وسبب عدم زواجه حتى الآن

غادة عبد الرازق تصف شيرين عبد الوهاب بـ"قليلة الأدب".. وتستعين بديانا كرزون!