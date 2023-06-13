نانسي عجرم تتألق بالأبيض في حفل خيري لصالح مرضى السرطان في الأردن

تحت رعاية سمو الأميرة غيداء بنت طلال وبحضور كريم ومشرف أطلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بإطلالة بيضاء أثيرية ونقية من المصمم اللبناني إيلي صعب ونشرت الفنانة على موقع إنستغرام صور حصرية من الحفل الغنائي.

وأثار مقطع فيديو عاطفة وتفاعل الجماهير والمشاهدين لطفلة محاربة وناجية من مرض السرطان وهي تغني "يا بنات يا بنات" مع الفنانة ضمن تفاعل من الحضور على هذه اللحظة المؤثرة والتي أظهرت فيها الفنانة نانسي عجرم عطفها وتأثرها بالأطفال.

تفاصيل إطلالة نانسي عجرم في مؤسسة الحسين للسرطان

بفستان أبيض راقي وناعم من المصمم اللبناني إيلي صعب تألقت نجمة الغناء اللبنانية نانسي عجرم بإطلالة من فستان ماكسي بقماش التافتا والكريب الأبيض الذي انسدل على جسدها وأبرز تفاصيل رشاقتها وقوامها الأنثوي بطريقة جذابة جدا مع الفتحة التي تصل إلى منتصف الساق أيضا.

بالتطريز الفضي المتلاشي على منطقة الصدر والفيونكة البيضاء المصنوعة من نفس قماش الفستان الراقي تألقت النجمة على المسرح وأظهرت بريقها إلى الحضور.

أما بالنسبة للحذاء فقد اختارت صندل نسقته لها الستايلست سارة كيروز بفتحة أمامية وأشرطة فضية اللون تماشت مع التطريز الذي زين الفستان من الجزء العلوي.

قطع مجوهرات من تيفاني أند كو

وأكملت إطلالتها المتلألئة بقطع مجوهرات ألماسية فاخرة من العلامة الشهيرة "تيفاني أند كو" حيث أصبحت النجمة الفنانة الممثلة للعلامة التجارية وسفيرتهم في الشرق الأوسط.

زينت إطلالتها بأقراط الأذنين الماسية وسوار اليد العريض بالألماس والذهب الأبيض من مجموعة "تيفاني لوف" الجديدة حيث بدت غاية في الجمال والرقي.

تفاصيل الطلة الجمالية الناعمة

بالنسبة لتفاصيل الطلة الجمالية التي ظهرت بها الفنانة نانسي عجرم، فقد اختارت الذهاب إلى الأسلوب البسيط والأنثوي الناعم الذي اعتدنا على رؤيته مؤخرا من الفنانة، حيث تماشى الوردي الباستيل الذي امتزج مع ظلال بيج فاتحة جدا للحصول على لوك عيون مثالي وساحر، مع بلشر برونزي فاتح جدا أيضا أبرز جمال الخدود وأعطى قوة للإطلالة الناعمة التي اعتمدتها الفنانة مع لون أحمر شفاه وردي ناعم.

أما بالنسبة للشعر فكانت الغرة الجانبية هي محور التسريحة التي امتد فيها الشعر إلى نعايته ومن الوسط بطيات راقية "ويفز" لم تزاحم تفاصيل الفستان الأنيقة وحصلت الفنانة على إطلالة مثالية ومتوازنة.