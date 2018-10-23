نانسي عجرم تكشف بشكل رسمي عن جنس جنينها من لندن.. فيديو!

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر خاصية الستوري في حسابها الخاص بإنستغرام فيديو يكشف عن لحظة قيام عدد من أصدقائها بالاحتفال بها في لندن بعد معرفتها بنوع جنينها.

وتظهر عجرم في الفيديو خلال دخولها جناح الفندق الذي تقيم به في لندن حيث أحيت حفلها الماضي، لتتفاجأ بوجود زهور وبلالين من اللون الزهري، وعلقت على الفيديو بعبارة It’s a girl أي إنها فتاة.

يُشار أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كانت قد أعلنت عن حملها من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم عن طريق ابنتيها ايلا وميلا، وحتى هذه اللحظة لم تشكف عجرم عن موعد انجابها لطفلتها الجديدة.

يُذكر ان الفنانة اللبناينة أحييت مؤخرًا العديد من الحفلات ما بين باريس ولندن بالرغم من انتفاخ بطنها بسبب الحمل، وظهرت في اكثر من إطلالة وقد كشفت عن حملها بشكل كبير.

وكانت عجرم قد حلت مؤخرًا ضيفة على برنامج تخاريف والذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وتحدثت وقتها عن عدد من الأمور، أبرزها عن كيفية تعرفها على زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، حيث قالت أنها ذهبت للعيادة من اجل العلاج، وأخبرته بأنه شاب جميل، لتتطور العلاقة بينهما وتتحول إلى حب ثم زواج.