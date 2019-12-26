نانسي عجرم تهنىء جمهورها بالأعياد و تكشف عن أمنياتها

تمنت النجمة نانسي عجرم عددا من الأمنيات بمناسبة الأعياد المجيدة، عبر حسابها على (تويتر)، وكتبت نانسي قائلة:( أمنياتي كتيرة السنة بهالعيد من قلبي بتمنى الفرحة تسكن كل بيت ويزول الحزن من كل القلوب الله يشفي كل مريض ويكون حد كل شخص وحيد ويعطي القوة لكل شخص قسيت عليه الحياة كل حدا منا قادر يسعد شخص ولو حتى بكلمة ما يتأخر لحظة، المحبة فرح وأمل ونحنا كلنا بحاجة لأمل ببكره أحلى ميلاد مجيد).

هذا وتستعد نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي ضمن احتفالات العام الجديد، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فى جزيرة المارية في أبوظبي، بمشاركة النجم تامر حسني.