شاهد: نانسي عجرم و عائلتها و إطلالة ساحرة بمناسبة (الكريسماس)

نانسي عجرم

خطفت النجمة نانسي عجرم الأضواء في أحدث ظهور لها برفقة ابنتيها ميلا وإيلا، حيث ظهرن بإطلالة موحدة منسقة بعناية بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس.



وظهرت نانسي عجرم وابنتيها بإطلالة كلاسيكية، حيث اعتمدن الجاكيت الكلاسيكي، واختارت النجمة اللبنانية أن ترتدي بليزر من الكاروهات بألوان الكريسماس المحببة، وهو نفس القماش واللون الذي اختارته لابنتيها، بينما اختارتا البليزر من اللون الأسود، وهو نفس بنطلون والدتهما، ونسقت الثلاثة الإطلالة مع أحذية بوت مخملية عالية الرقبة، لتصبح إطلالتهن متجانسة ورائعة، حسب موقع مجلة ليالينا.

هذه ليست المرة الأولى التي تختار فيها نانسي عجرم إطلالة موحدة مع ابنتيها، حيث ارتدت الثلاثة من قبل أيضاً كنزة حمراء وقناع للوجه خلال احتفالهن بالهالوين.