نانسي عجرم في آخر إطلالة قبل ولادة طفلتها الثالثة..(صور)

نانسي عجرم

تحرص النجمة اللبنانية نانسي عجرم على التواصل بشكل مستمر مع محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من أنها تدخل حاليًا في أيامها الأخيرة قبل ولادة طفلتها الثالثة، إلّا أنها أطلت على محبيها بصور جديدة ظهرت فيها جميلة ومفعمة بالطاقة والحيوية كعادتها.

ولاقت صورة نانسي الجديدة التي قامت بمشاركتها عبر حسابها على موقع إنستغرام تفاعلًا لافتًا من متابعيها، وحصدت أكثر من 500 ألف إعجاب حتى هذه اللخظة، وكانت قد ظهرت بملابس شتوية بالقرب من سيارتها أثناء تواجدها في بيروت وتركت تعليقًا قالت فيه: "يوم مشمس ورائع".

الجدير ذكره أن نانسي عجرم أوقفت جميع نشاطاتها الفنية في الوقت الحالي، وذلك استعدادًا لاستقبال الطفلة الثالثة والتي لم تكشف عن اسمها حتى الآن، وتستغل فرصة تواجدها بالمنزل لفترة طويلة بمشاركة صور وفيديوهات عائلية مع الجمهور.