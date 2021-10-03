نانسي عجرم في موقف محرج بعد تطاير فستانها.. كاد يكشف المستور!

تعرَّضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لموقف محرج أثناء عرضها الغنائي في دولة قطر بسبب إطلالتها المكشوفة.

أدَّت نانسي عجرم العديد من أغانيها الضاربة على خشبة المسرح، واختارت لتألقها فستان أحمر بأكمام وفتحة طويلة تصل أعلى الفخدين جاءت من المنتصف ما سبب لها حالة حرج وعدم ارتياح بسبب تطايره نتيجة تيارات الهواء؛ إذ حاولت إغلاق الفتحة بيديها.

ووجهت عجرم حديثها للحاضرين وقالت وهي تضحك: " ما كان في هوا مشان هيك البست هيدا الفستان، بس اليوم طلع الهوا.. قالولي شوب لهيك إلبست هيدا الفستان".

يذكر أن حفل النجمة اللبنانية كان الأول في دولة قطر بعد الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد إضافة إلى جائحة فيروس كورونا التي هزّت العالم.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، فكتبت إحداهن ساخرة: " وين الاحراج وهي لابسته وعارفه ان كل جسمها بيبين استغفر الله العظيم واتوب اليه".

وانتقت إحداهن: "يلبسون قصير ويستقصدون هالشي ويعرفون الجو كيف ولما يطير الفستان يسترو انفسهم على اساس شي خارج عن ارادتهم من اكذب ما رأيت".

وكتبت أخرى: "سبب لها احراج ضحكتني والله🤭اذا هي حاطه المودل كذا".

أعمال نانسي عجرم القادمة!

وعلى الصعيد الفني، تستعد نانسي عجرم لطرح فيديو كليب "مية وخمسين" من ألبومها الأخير "نانسي 10"، وبحسب المتداول أن المخرجة اللبنانية ليلى كنعان كانت من أشرف على إخراج العمل.

"جاية معاك" هي الأغنية الثانية التي سيتم تصويرها قريباً وبذلك تعود عجرم مُجدداً إلى سوق الأغاني الشعبية في مصر بعد غياب استمر لـ سنوات بآخر أعمالها فيديو كليب "ما تيجي هنا".

