نانسي عجرم برفقة شقيقتها بظهور نادر.. هل تشبهان بعضهما؟

تداول رواد السوشال ميديا صُورة جديدة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة شقيقتها الكاتبة نادين عجرم بظهور نادر لهما معاً.

الصُورة المتداولة والتي قيل أنه تم التقاطها اليوم أظهرت نانسي ونادين من داخل أحد الكافيهات، وأطلت الشقيقتان بإطلالة لطيفة باللون الأبيض والإبتسامة تملأ وجههما. الجمهور بدوره تداول الصُورة وأطلق تعليقات حول أنهم يتشابهان قليلاً من ناحية تقاسيم الوجه فيما أكد البعض أنه لا يوجد شبه بينهما.

من هي نادين عجرم؟

نادين عجرم هي الأخت الأصغر ل نانسي عجرم وكانت قد دخلت مجال التمثيل بتجارب متواضعة من خلال مسلسل "صارت معي" والذي عرض عام 2003، كما شاركت من بعدها في مسرحيتين هما "صح النوم، وناطرة المفاتيح".

نادين من بعدها توجهت إلى عالم الكتابة وقدمت العديد من الروايات والكتابات التي تم نشرها في المجلات اللبنانية والعربية، كما أنها تشارك تلك الخواطر عبر حسابها في انستقرام. أما فيما يتعلق بالحياة الأسرية، فقد تزوجت نادين من رجل أعمال لبناني يدعى فراس والذي يملك عدة شركات اجتماعية في بلدهم الأم لبنان وخارجها، ورزقت منه بطفلين هما عمر ونايا.

نانسي عجرم تحتفل بزفاف شقيقها نبيل عجرم!

منذ أيام كانت قد ضجت السوشال ميديا بخبر زواج الفنان نبيل عجرم من فتاة تدعى ناي والتي تعمل في مجال الصيدلة، وتم تداول فيديوهات الحفل على نطاق واسع والذي كان من بينها إحياء نانسي للحفل بتقديم باقة من أغانيها بينها "لون عيونك، وبدنا نولع الجو".

نانسي قررت وقتها أن تقدم هدية مميزة لشقيقها وزوجته والتي هي توثيق لحظات الحفل من خلال فيديو كليب حمل عنوان أغنيتها الأخيرة "حياة" والذي تم طرحه عبر قناتها الشخصية في يوتيوب.

أعمال نانسي عجرم !

بالحديث عن الحياة الفنية للفنانة فهي تستعد لتصوير أغنية "مية وخمسين" على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرجة ليلى كنعان من بعد سنوات على آخر أعمالها معاً، وتحمل الأغنية الإيقاع السريع والشعبي اللبناني. من بعدها تستعد نانسي لتصوير أعمال أخرى من أخر ألبوماتها "نانسي 10"، ومن المتوقع أن يكون العدد النهائي للأعمال المصورة من الألبوم خمسة.

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