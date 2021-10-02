نانسي عجرم تُغادر مسرح قطر لهذا السبب!

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل جماهيري أمس مكتمل العدد في دولة قطر وُصف بالنجاح الساحق لنجمة التذاكر.

حفل نانسي عجرم كان الأول في دولة قطر من بعد الأوضاع السياسية في البلد ووضع فيروس كورونا في العالم أجمع، وجاء اختيار نانسي كالفنانة الأولى التي تحيي حفلات في قطر بسبب الإقبال الجماهيري والطلب العالي على اسمها بين زملائها.

نانسي عجرم والتي تألقت بفستان باللون الأحمر لم تفارقها هتافات الجمهور حتى من قبل ظهورها على المسرح الذي تميز بفخامته، ومع تواجد الفنانة اللبنانية على المسرح أشعلت الأجواء وتمكنت من حصد تفاعل الجمهور على أغانيها القديمة والجديدة والتي كان منها "أخاصمك آه، قلبي يا قلبي، عم بتعلق فيك، سلامات، بدنا نولع الجو"...

عمري نانسي بتوصل البيت اذانها مطووشة من صريخ وحماس الجمهور 🥺 #نانسي_في_قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/BEDnvs1kpk — Abood 🐍 (@aboodshoubaki) October 1, 2021

الأمر لم يتوقف هنا، نانسي عجرم في موقف طريف سألت الجمهور من يريد أغنية "شخبط شخابيط" ليبدأ الجمهور بالهتاف والصراخ مطالباً بالأغنية، لترد الفنانة بـ "جرصتونا" وتغني من بعدها مقطع صغير وسط تفاعل الجمهور.

سألتهم اذا يبون شخبط شخابيط يوم شافتهم كلهم يبونها قالت جرصوتنا (فشلتونا) 😭😭 pic.twitter.com/K0vX65dSbl — ايبودا (@ibodaaa) October 2, 2021

خلال الحفل، غادرت نانسي عجرم الحفل وكان السبب حتى تقترب أكثر من الجمهور وتتفاعل معهم وتعبر عن حبها لهم، وأثارت حركة الفنانة اللبنانية إعجاب الجمهور المتواجد في الحفل والذين بادروا بسحب هواتفهم وتسجل اللحظة.

مع بدء الحفل وإلى الساعة الحالية تصدر إسم نانسي عجرم التريند عبر تطبيق تويتر في عدة دول عربية منها لبنان، مصر، الجزائر، قطر، ليبيا والسعودية.

أعمال نانسي عجرم القادمة!

فيما يتعلق بإعمال الفنانة اللبنانية القادمة، تستعد نانسي عجرم لطرح فيديو كليب "مية وخمسين" من ألبومها الأخير "نانسي 10"، وبحسب المتداول أن المخرجة اللبنانية ليلى كنعان كانت من أشرف على إخراج العمل.

"جاية معاك" هي الأغنية الثانية التي سيتم تصويرها قريباً وبذلك تعود عجرم مُجدداً إلى سوق الأغاني الشعبية في مصر بعد غياب استمر لـ سنوات بآخر أعمالها فيديو كليب "ما تيجي هنا".



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