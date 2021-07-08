نانسي عجرم محبطة و هذا هو السبب...

عبّرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم عن إحباطها من الأوضاع الحالية، في الوقت الذي شددت فيه بالتفكير بإيجابية.

وقالت في تصريحات لقناة العربية إن الوضع في بلادها لبنان سيئ جدا ويدعو للإحباط، لكنها أعربت عن إيمانها بضرورة التمسك بالإيجابية، واعتبار أن الحل قريب ولكل أزمة نهاية، بحسب موقع سبوتنيك .

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، رسالة إلى نانسي عجرم، تعليقا على طرح الأخيرة أحدث أغانيها بعنوان (بدي حدا حبو)، التي تجاوزت مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها لها عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب) للفيديوهات

وغردت مايا دياب لنانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، مستعينة في البداية بكلمات الأغنية: (بدي حدا حبو عن جد زهقت) ثم علقت: (اوعى تزهقي.. في ملايين بيموتوا فيكي، وبيعطوكي حب كل يوم، وأنا بحبك أكتر.. ألف مبروك نانسي عجرم).

​و(بدي حدا حبو) هي رابع أغنيات ألبوم نانسي عجرم الجديد (نانسي 10)، الذي تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، ويضم 14 أغنية تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية.

والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع موسيقي هادي شرارة.