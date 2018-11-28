نانسي عجرم تطلب مساعدة جمهورها في هذا الامر

طلبت الفنانة نانسي عجرم مساعدة جمهورها من خلال صفحتها على (فيسبوك)، في اختيار اسم مولودتها الثالثة .

ونشرت نانسي على صفحتها صورة من فستان وحذاء صغير وعلقت على الصورة قائلة: (في عالم مليء بالأسماء الجميلة، أنا ضائعة تماما عند اختيار اسم لأميرتي القادمة، هل من مساعدة أ)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن نانسي عجرم لديها ابنتان وتنتظر خلال الايام المقبلة ابنتها الثالثة والتي لم تستقر على اسمها بعد .