نانسي عجرم و ألطف ظهور برفقة أصغر بناتها

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها عبر موقع (تويتر)، بصور خلال لعبها مع أبنتها الصغرى (ليا)، وممازحتها لها على الأرض في منزلها، مصحوبة بتعليق :(هيدا جزء من نهاري..و إنتو كيف عم تقضوا وقتكن؟)، لتنال إعجاب عدد كبير من جمهورها.

نانسي عجرم كانت قد استقبلت ابنتها الصغرى (ليا) عام 2019، وطرحت بعدها أغنية تحمل اسم (ليا)، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ومن ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق.

وأحيت الفنانة نانسي عجرم، مساء الجمعة الماضية، حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، وقدمت مجموعة كبيرة من أغانيها التي شاركها الجمهور في غنائها.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرا أحدث كليباتها بعنوان (سلامات) من ألبوم Nancy10، من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع هادي شرارة، وإخراج سمير سريافي.