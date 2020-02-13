ناهد السباعي  ترد على انتقادات ارتدائها فستان "الكوفرتة"

بعد إثارتها الكثير من الجدل بسبب الفستان الذي ظهرت به خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، خرجت الفنانة المصرية ناهد السباعي عن صمتها لترد على هذا الجدل.

ناهد السباعي التي لفتت الأنظار من لحظة دخولها في حفل الافتتاح بإطلالة عُرفت بـ"فستان الكوفرتة" صممه لها المصمم المصري مهند كوجاك، نشرت صور بالفستان من الحفل عبر حسابها بموقع فيس بوك، وعلقت عليها قائلة: "البس فرعوني؟ لا طب البس سيوي ؟ لا طب البس بدوي ؟ لا طب البس جلبيه فلاحي ؟ برضه لا طب ألبس كوڤرته مصرية أصيلة؟ أيوة طبعا".

وأشادت السباعي بالتصميم الذي حمل توقيع كوجاك، ووجهت رسالة إلى الأخير قالت فيها: "بجد يا كوجاك أنت عندك القدرة إن من أي حاجة حواليك ممكن تعمل منها فستان تحفة.. أنت رجل مبدع جدا شكرا جزيلا لك".

وكانت الفنانة المصرية قد أكدت خلال لقاء تلفزيوني مؤخرا، أنها لا تتعمد لفت الانتباه خلال المهرجانات الدولية بملابس فاضحة، وأشارت إلى أنها تمشي في حياتها بمنطق معين، كاشفة أنها في حالة ارتدائها فستانا مكشوفا من أعلاه، فلابد أن تجعل أسفله محتشما، والعكس إذا حدث، قائلة: "كل الفنانات بتلبس عريان".

وتابعت "لا بد من التفريق بين الإغراء، والابتذال، لأن المعنى والأداء مختلف تمامًا، خاصة أن الإغراء لا يكون من جانب المرأة فقط، فالرجل أيضًا يكون "مغريًا" للمرأة"، وأشارت إلى أنها لا ترى الإغراء من منظور تقليدي، فالجمال بالنسبة لها "إغراء"، لكن الابتذال من السهل على أي شخص أنْ يقدمه.

وأثارت الفنانة المصرية الكثير من الجدل بفساتينها اللافتة في الكثير من المناسبات، نذكر ذلك الفستان الأسود الذي ارتدته في مهرجان دبي بقصة قصيرة ومكشوف عند البطن وأثارت الكثير من الجدل حينها، وفي حفل ختان المهرجان نفسه في عام 2015 ارتدت فستانا مطبع بالشجر ومكشوف عند البطن أيضا.

وفي إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ارتدت السباعي فستانا باللون الأبيض مكشوفا عند الساقين، عرضها لموجة من السخرية والانتقادات، كما ارتدت فستانا آخرا بتصميم عاري عند منطقة الظهر خلال حفل افتتاح إحدى القنوات أثار ضدها الكثير من الانتقادات.

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