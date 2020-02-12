بسمة بوسيل تحسم الجدل بشأن عودتها للغناء.. وهذا ما قالته عن حلا شيحة 

حسمت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الجدل الذي أثير خلال الفترة الأخيرة بشأن عودتها للغناء، خاصة بعد قيامها بإعادة تسجيل إحدى أغاني زوجها الفنان تامر حسني بصوتها فصلا عن ظهورها معه في حفلاته الأخيرة على المسرح ومشاركته الغناء، مؤكدة أنها لن تعود للغناء لأن طموحها أكبر من ذلك.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "لم ولن أعود للغناء لأن طموحاتي أكبر من أن أكون مغنية.. أنا أغني مقاطع عادية على الإنترنت وأنزلها".

وأضافت: "تامر ليس لديه أي مانع.. هو في البداية لم يكن يريدني أن أغني حتى لا يكون هذا عملي.. وطبعا هو كان من حقه يقول ذلك لأن لدينا أطفال وكان الأمر سيشغلني عنهم".

وعن رأيها في تعاون زوحها مع الفنانة حلا شيحة في فيلمه الجديد، قالت: "أول شيء أريد أن أحيي حلا لأنني أعشقها وأعشق تفاصيل ملامحها وأقول لها مبروك.. ومشتاقة جدًا للفيلم.. وإن شاء الله يكون كابل حلو في السينما".

وسبق أن ردت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على اتهامها بمنع زوجها الفنان المصري تامر حسني من التمثيل مع مواطنته الفنانة مي عز الدين واستبدالها بالفنانة حلا شيحة لكي تكون هي بطلة فيلمه الجديد "مش أنا" بدلا منها، مؤكدة أن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما عن الصحة.

وقالت بوسيل في تصريحات تلفزيونية: "والله مليش دعوة بيدخلوني في الحوارات ديه ليه.. مليش دعوة بالكلام ده خالص.. الخبر ده حد طلعه والكل شيروا بعدها".

وتابعت بالقول: "أساسا هما كانوا بيتكلموا على فيلم تاني خالص والناس مفهمتش.. وللأسف دلوقتي بقينا في زمن الحاجة الوحشة تنتشر بسرعة والحلوة مايشوفهاش.. ومي فنانة كبيرة وإن شاء الله لسه هيعملوا أفلام مع بعض كتيرة".

وكانت ترددت الكثير من الأقاويل حول أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل هي السبب في عدم مشاركة الفنانة مي عز الدين في فيلم زوجها الفنان المصري تامر حسني الجديد "مش أنا".

وتحدثت بسمة عن أزمة الفنانة المغربية دنيا بطمة الحالية وتورطها في قضية ابتزاز مشاهير ونجوم، واتهامها بوقوفها هي وشقيقتها ابتسام وراء حساب "حمزة مون بيبي"، والذي كان له دور كبير في نشر صور فاضحة وابتزاز عدد من المشاهير ونجوم الفن، قائلة :"بصراحة أنا معنديش أي تعليق عشان أنا معرفش الحقيقية فين.. وأنا دنيا بحبها وبحب أختها وأهلها وهما ناس طيبيين أوي".

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