عمرو دياب يتصدر "تويتر" قبل 24 ساعة من طرح ألبومه الجديد "سهران" (صورة)

تصدر الفنان المصري عمرو دياب، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد اقتراب طرح ألبومه الجديد "سهران"، الذي أعلن عنه منذ أيام.

واحتفل عشاق عمرو دياب عبر "تويتر"، بألبوم الهضبة الجديد، الذي من المقرر طرحه غدًا من خلال إحدى شركات الاتصالات في مصر.

وكشف دياب عن عدد من أغاني الألبوم، وطرحها على طريقة "البرومو"، منها أغنية "هيعيش يفتكرني"، وهي كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

أما أغنية الثانية، فكانت بعنوان "عم الطبيب" التي غناها كاملة في إحدى حفلاته، وهي كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.

ويستعد دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت، الخميس المقبل، ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي، كما سيحيي حفلًا آخر 28 فبراير الجاري، على مسرح المنارة بمنطقة التجمع بالقاهرة.

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