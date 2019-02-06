ناهد السباعي تثير الجدل بصورة غير محتشمة من داخل صالة الرياضة..(صورة)

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصورها خاصة خلال تدريباتها في صالة الألعاب الرياضية "الجيمانزيوم" وتمريناتها لبعض الرقصات.

وكانت الصور التي نشرتها ناهد لها خلال تدريباتها، وظهرت مرتدية شورت قصير، وهو ما تسبب في انتقاد الجمهور لها، وتركت تعليقًا على الصورة قائلة: "نعم..أستطيع فعل ذلك!".

وعلى الرغم من التعليقات السلبية، إلّا أن الصورة استطاعت أن تحصد أكثر من 13 ألف إعجاب، وانقسمت الآراء بين متابعي الفنانة المصرية بين من قال أنها تمارس الرياضة ويتطلب منها ارتداء زي خاص لهذا الأمر، ومنهم من قال أنه تصرف فيه قلة أدب وتعرّي وكان بإمكانها أن ترتدي بنطال طويل بدلًا من الشورت القصير الذي أظهر منحنيات جسدها.

View this post on Instagram A post shared by ناهد السباعي nahed Elsebai (@nahedelsebai) on Feb 4, 2019 at 10:49am PST

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي فيلم "جريمة الإيموبيليا" وشاركها بطولته هاني عادل وطارق عبد العزيز ودعاء طعيمة ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون ولطيفة فهمي وحسن حرب وياسمين الهواري ومن إنتاج مصر العربية للإنتاج السينمائي، ومن تأليف وإخراج خالد الحجر.