ناهد السباعي تعلق على مشهد التحرش في مسلسل (منورة بأهلها)

علقت الفنانة ناهد السباعي، على انتشار مشهد مواجهتها للتحرش من مسلسل (منورة بأهلها) على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: (المشهد حقق نجاحا وانتشارا كبيرين، وأبلغوني أنه متصدر التريند، وأنا في الحقيقة لست بهذه الجرأة وجبانة جدا).

و كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن أصعب المشاهد التي واجهتها في المسلسل قائلة: ( بالنسبة لي كل مشاهد العمل كانت صعبة ، ولكن مشهد الصلاة في الحلقة الاولى كان اصعبهم، وشعرت انني يجب ان احفظ جيدا للكلمات التي اقولها كي يخرج المشهد صادقا للجمهور وفي افضل صورة)، حسب موقع صدى البلد.

وكانت قد عبرت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة على مسلسل (منورة بأهلها) الذي عرض على إحدى المنصات الالكترونية.

مسلسل (منورة بأهلها) بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبوالحسن، عمر رزيق، بلال التونسي، تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.