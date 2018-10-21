فيروس ناهد السباعي يُصيب محمد رشاد ومي حلمي وينفصلان قبل الزفاف بلحظات!

محمد رشاد، مي حلمي

أعاد الفنّان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي ذات المشهد الذي قامت به ناهد السباعي الشهر الماضي، حيث تم الإعلان عن إلغاء حفل زفافهما والذي كان من المقرر إقامته في أحد الفنادق الكبرى في منطقة الهرم، وذلك قبيل عقد القران بساعة فقط.

وعلى رأي المثل الشهير للشعب المصري "يا فرحة ما تمت"، وذلك لأن كافة التفاصيل المتعلّقة بأمور الزفاف وتجهيزاته كانت قد تمّت على أكمل وجه، ونشرت العروس صورتها بفستان الفرح، وكان هناك أيضًا صورًا للعريس أثناء تواجده في صالون الحلاقة ليطل في أبهى حلة في اليوم المنشود.

ولكن تضاربت الأنباء حول ماهية السبب الحقيقي الذي أدى إلى إلغاء الزفاف قبل البدء بلحظات، فهناك من أوضح مثل موقع "سيدتي" أنه بحسب مصادر مقربة للفنّان محمد رشاد أن السبب هو حصول حالة وفاة داخل العائلة وعلى إثره تم اتخاذ قرار التأجيل للحفل وليس الإلغاء.

وفي الجهة المقابلة، أكدت مواقع مصرية في البداية مثل "اليوم السابع" أن السبب هو حصول مناوشات واختلافات بين العائلتين حول أمور تتعلّق بمؤخر الصداق وغيرها من التفاصيل الأخرى، إلّا أنهم تراجعوا فيما بعد وأوضحوا أن السبب أيضًا هو حصول حالة وفاة.

يشار إلى أن الفنّان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي لم يخرج أي منهما حتى الآن بتصريح رسمي لوسائل الإعلام، وفي النهاية لا تزال الأسباب غير مؤكدة حول حقيقة ما حدث ليلة الزفاف.