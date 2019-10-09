نبيلة عبيد بعد تكريمها في الاسكندرية السينمائي:(ذهب كل الكلام!)

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي الفنانة نبيلة عبيد، التي تحمل الدورة ٣٥ اسمها، وتم عرض مشاهد من أبرز أفلامها مثل (الراقصة والسياسي)، و(لا يزال التحقيق مستمرا)، و(العذراء والشعر الأبيض)، وغيرها.

ودخلت الفنانة الكبيرة إلى المسرح وخلفها بانر كبير لصورتها، وشكرت الفنانة نبيلة عبيد المهرجان واصفة إياه بواحد من أهم المهرجانات الفنية، مؤكدة أنها حضّرت كلمة ولكن مع مشاعر الحب التي وجدتها في الحفل، لم تجد كلام تقوله، وذهب كل الكلام من على لسانها، حسب موقع مصراوي.

وانطلقت بمسرح أوبرا الإسكندرية (سيد درويش) الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأميرأباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.