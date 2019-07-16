نبيل شعيل يطرح ميني ألبوم (أفارق)

طرحت شركة (روتانا) للصوتيات والمرئيات، ميني ألبوم الفنان الخليجي نبيل شعيل الجديد (أفارق)، عبر تطبيق تيزر للموسيقى، وموقع الفيديوهات (يوتيوب)، بعد فترة من الإعلان عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمن ميني ألبوم نبيل شعيل الجديد، ثلاث أغنيات باللهجة الخليجية، وهي (أفارق) وهي الأغنية الرئيسية، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان: عصام كمال، توزيع: ميشيل فاضل، والثانية هي (عزة النفس) من كلمات: الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، ألحان: ادهم صباح هادي الغفاري، توزيع: عباس صباح.

أما الأغنية الثالثة والأخيرة من ميني ألبوم نبيل شعيل (أفارق)، هي أغنية (نعم ممكن) من كلمات: أحمد الصانع، ألحان فايز السعيد، توزيع : زيد نديم.



