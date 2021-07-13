نجلاء بدر تبرر رقصها يوم جنازة سمير غانم بطريقة مسفزة.. والمتابعون: "الاسلوب وحش جدا"

أثارت مجموعة من النجمات موجة من الجدل والغضب عقب حضورهن حفل زفاف تزامنًا مع وفاة الفنان المصري سمير غانم، حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وهن يرقصن بحماس ويستمتعن بالأجواء الاحتفالية.

وكان من بين النجمات الفنانة المصرية نجلاء بدر التي بررت حضورها حفل الزفاف أن سمير غانم ليس والدها.

في تصريح متلفز، صرَّحت نجلاء بدر أنها حزينة لوفاة سمير غانم، لكن ذلك لا يمنعها من حضور حفل زفاف، وقالت: "أنا زعلت جدًا على سمير غانم، بس مش هيكون أقد زعلي على والدي.. أنا ما حضرتش الجنازة أصلًا".

وتابعات: "أنا زعلت على الفنان سمير غانم لكن زغلت على أبويا أكثرـ فأكيد لو كان أبويا مكنتش حضر الفرح".

وأثار تصريح بدر موجة من الجدل وانقسم رواد مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض، فكتبت إحداهن منتقدة أسلوبها في الحديث: " كان ممكن الكلام يكون الطف واذوق من هيك كان لازم تحترم شعور اهلو كلمه نزلتها الارض".

وعلَّق آخر: " ياريت لو التزمتي الصمت لأن الكلام في حضرة الموت من اشخاص لا تقدر حزن الاخر شيء يقهر الضمير، ويكسر خاطر احبة الميت".

وكتب آخر: "ابداً مو منطقي وين مجامله الصديق او الزميل وين الاحساس بلأخرين وسمير مو اي شخص بصراحه بعدين اسره فنيه من خمس اشخاص حتتقابل كثير معاهم عييب".

من جهة أخرى، رأى البعض أن ردها منطقي لكن أسلوبها مستفز، فكتب أحدهم: "الاسلوب وحش جدا لكن كلامها منطقي نوعا ما".

وعلَّق آخر: "معها حق كل شخص حر بحياتو يروح ولا مايروحش".

بداية أزمة الجنازة

انتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو للنجمات أثناء رقصهن واستمتاعهن في حفل زفاف أقيم في الجونة، وذلك عقب مشاركتهن قبلها بساعات في تشييع جثمان زميلهن الفنان سمير غانم.

وقد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ليسرا وهي ترقص إلى جانب عمرو دياب، رغم أنها عبرت عن حزنها لفراق سمير غانم عبر نشر صورة تجمعهما مُرفقة بتعليق، جاء فيه: " صديقي و حبيبي و حبيب الكل وجع القلب على فراقك مايتوصفش، كنت قيمة و قامة فنية لن تعوض، رسمت الضحكة على وشوش الملايين يا سمورة و غيابك واجع قلوبنا كلنا. إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا حبيبي و يصبر دنيا و إيمي و يشفي دلال قادر يا كريم ."

وكان من بين النجمات اللواتي هوجمن بشكل خاص إلهام شاهين، إلَّا أن الأخيرة أنكرت حضورها وأوضحت أن الصورة المنتشرة لها كانت من حفل عشاء أقيم في الجونة قبل وفاة سمير غانم.