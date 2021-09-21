نجلاء بدر ترفض العمل مع مي عمر.. وتعتبر أعمال محمد سامي تجارية!

فاجأت الفنانة المصرية نجلاء بدر متابعيها بتصريحاتها الصادمة حول المخرج محمد سامي ومزاجه المضطرب والمحتدم خلال التصوير، وتطرَّقت للحديث عن زوجته مي عمر.

خلال لقاء صحفي، كشفت نجلاء بدر أن محمد سامي مخرج "عصبي" للغاية، لكنها بررت تصرفاته ومزاجه الكدر باعتباره شخصية عنيدة للغاية، ويوَّد إخراج العمل بشكل مثالي كما يدور في مخيلته، إضافة إلى ضيق الوقت.

وأوضحت بدر، التي شاركت في 3 مسلسلات تلفزيونية من إخراج سامي، أنها لا ترى تلك الأعمال من أفضل أعمالها رغم نجاحها؛ لأنها تعتبر هضه الأعمال تجارية ولن تعيش وتؤرح لمدة طويلة، حيث بعد عمر طويل لن يكتب أحد عنها بسبب عمقها ومرجعيتها البسيطة.

أما حول مسلسل "نسل الأغراب"، أوضحت بدر أنها لم تملك السيناريو بل المشاهد فقط، حيث أن سامي كان يكتب السيناريوهات في الاستديو قبل التصوير.

وقالت موضحة: " قالي ليكي تقريبًا ما يقرب من 92 مشهد، واتفاجئت أن في حوالي 30 منهم صامت»، هكذا عبرت نجلاء بدر عن سخطها، على «عدم صراحة» المخرج في حجم الدور، مشيرة إلى أن هناك مشاهد لها حُذفت من المسلسل، وأخبرها المخرج أن ذلك بأمر من الكاتب يسري الفخراني، على الرغم من أن الفخراني لم يرَ السيناريو من الأساس".

نجلاء بدر ترفض العمل مع مي عمر

وفي تصريح مفاجئ، أكَّدت بدر أنها لن تشارك في أي عمل درامي للمخرج محمد سامي في حال تواجدت زوجته مي عمر فيه، وكشفت أنه يجامل زوجته باستمرار.

نجلاء بدر تنفي خلافها مع محمد سامي

ونفت بدر أي خلاف يجمعها بينها وبين المخرج محمد سامي، وأوضحت أن حقيقة تداول قصص التحرش التي نسبها جمهور مواقع التواصل له ير حقيقية على الإطلاق، وأكَّدت أنه ليس متحرشًا.