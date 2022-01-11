نجلاء بدر تصاب بكورونا للمرة الثانية و تفرق بين الأعراض

أعلنت الفنانة نجلاء بدر إصابتها بمتحور(أوميكرون)، موضحة أنها تعاني من عدة أعراض شبيهة بنزلة البرد.

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها أجرت تحليل (رابيد تيست) وتبين إصابتها بمتحور أوميكرون، مشيرة إلى أنها عزلت نفسها منذ ظهور أعراض الإصابة عليها.

وأضافت بدر، خأن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون تشبه نزلة البرد، وبدأت معها بـ(شكشكة في الأذن والحنجرة، والنوم بشكل متواصل ومش طبيعي).

وذكرت بدر أنها حصلت على جرعتين من لقاح كورونا وأصيب بالفيروس قبل ذلك وكان أشد شراسة من متحور أوميكرون، وهناك فرق شاسع بين الإصابتين، متابعة: (75% من الشعب عنده أوميكرون وفاكره دور برد).

وعن الأدوية التي تعالج بها في الوقت الحالي قالت بدر: (هناك علاجات جديدة موجودة ولكني لا أحصل على أدوية إلا تحت إشراف الطبيب).