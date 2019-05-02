نجلاء بدر تكشف النقاب عن خلافها مع دينا الشربيني بسبب مقبرة والدها

أعربت الفنانة نجلاء بدرعن إستيائها مما تردد في بعض المواقع عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة دينا الشربيني، بعد أن قامت الأخيرة بتصوير مشاهد من مسلسلها (زي الشمس)، بمقبرة والدها دون علمها.خلاف نجلاء بدر ودينا الشربيني.

وكتبت نجلاء عبر حسابها الشخصي على (فيسبوك): (مع كامل احترامي لكل الصحفيين والصحف اللي كتبت عن موضوع مقبرة عائلة والدي كما تريد.. الموضوع مالوش علاقة بدينا الشربيني ولا هو موضوع شخصي مع أحد)، حسب موقع لايف بيست.

تابعت: (الموضوع له علاقة بحارس المقبرة وإدارة الجبانات المستأجر والمؤجر بدون صفة والمسؤول مهما كان هايتحاسب والموضوع تحول قانوني طبقا لإرادة الورثة الشرعين للمقبرة العائلية).

كانت نجلاء بدر قد عبّرت عن انزعاجها بسبب تصوير مشهد من مسلسل (زي الشمس) في مقبرة والدها، كاتبة: (إزاي يتم التصوير داخل مقبرة عائلة والدي دون علم أحد منا)، وكشفت خلال ردودها على أحد أصدقائها أنها شاهدت إعلانا دعائيا للمسلسل واكتشفت تصوير أحد المشاهد داخل مقبرة أسرتها.