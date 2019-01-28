نجلاء بدر تنشر صورة جريئة تجمعها بزوجها!

نجلاء بدر

تعرضت الفنانة المصرية نجلاء بدر لهجوم كبير بعد نشرها صورة جريئة تجمعها بزوجها، إذ يبدو ان الصورة تم التقاطها خلال قضائها هي وزوجها اوقات رومانسية على الشاطئ، حيث تظهر بدر في الصورة بظهرها العاري وهي تحتضن زوجها والذي يظهر هو أيضًا عاري الصدر.

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة فيما هاجم عدد من الجمهور الفنانة المصرية لنشرها صورة خاصة جدًا تجمعها بزوجها معتبرين أن الصورة جريئة جدًا وخاصة ولا يجب عرضها على الملأ.

فيما اعتبر آخرون أن ما قامت به بدر حرية شخصية لا يحق أحد انتقاده او منعها منه، خصوصًا انها ظهرت بالصورة إلى جانب زوجها وليس شخص غريب لتشعر بالخجل منها.

يُشار إلى ان الفنانة المصرية نجلاء بدر كانت قد شارت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من خلال دور صغير في مسلسل كلبش 2 إلى جانب الفنان أمير كرارة، وظهرت في العمل كضيفة شرف.

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