نجلاء فتحي تتهم عادل إمام بالفساد.. ورفضت العمل معه لهذا السبب!

خرجت الفنانة المصرية، نجلاء فتحي، لمهاجمة مواطنها الفنان عادل الإمام، متهمةً إياه بالفساد والنفاق وغيرها من الأوصاف غير اللائقة، وذلك في تسريب صوتي نشر بصوتها خلال إحدى اللقاءات التي أجرتها.

نجلاء فتحي تتهم عادل إمام بالفساد

انتقدت نجلاء فتحي أعمال عادل إمام التي- من وجهة نظرها- تدعوا للفساد مثل فيلم "السفارة في العمارة"، التي وجَّه من خلاله رسالة أن العلاقات مع إسرائيل أفضل، مؤكدةً أنها كفنانة ترى ذلك تحايل وعلى حد وصفها "لف ودوران".

وأوضحت أن أعماله كانت تدعم الفاسد على الدوام، قائلة: "كلامي هذا لا أقوله من فراغ، لكن بحكم أنني فنانة تدرك جيدًا طريقة اللف والدوران التي ينتهجها عادل إمام في أفلامه؛ حيث إنه في السبعينيات كان بالفعل يقدم أعمالًا يظهر من خلالها الفساد، حينما كان يقدم شخصية ‘المواطن الغلبان’ الذي يتعرض للقهر والظلم، لكنه على مدار 40 سنة وهو يذيق المصريين ‘العسل المر’ في أفلامه، وإن صح القول كان لسان النظام البائد في أعماله “.

وأكَّدت أن الشعب هم من صنعوا عادل إمام وليس حسني مبارك أو جمال عبدالناصر، قائلة: عادل إمام اللي عمله الشعب.. اللي عمله الجمهور .. اللي عملك الشعب اللي دفع فيك تذكرة ووصل أجرك لملايين".

وأضافت أنه كان يجدر به أن يتخذ موقف إزاء النظام الفاسد أو لا موقف، وقالت: "تقعد تمدح بجمال مبارك وتشكر فيه مش مطلوب منك، انت بتمسح جوخ لمين انت أصلا نجم محبوب كبير هما يلي يمسح الجوخ لمين".

نجلاء فتحي رفضت العمل مع عادل إمام

ولفتت نجلاء إلى أنها رفضت مشاركة إمام في عمل مسرحي في الصعيد من أجل الرد على الجماعات الإسلامية، التي كان وقتها ولا يزال يحاربهم، لكنها رفضت الانضمام متحججة بابنتها التي كانت حينها بعمر السنتين.

محامي يتهم نجلاء فتحي بالسب والقذف



وبعد انتشار الأخبار بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرر الخبير القانوني أيمن محفوظ بالتحرم الرسمي ورفع دعوى ضد الفنان، حيث أرسل إنذارً رسمياً إلى نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، يطالب من خلاله بفتح تحقيق عاجل وموسع بهذه التصريحات.

وجاء في إنذاره أن نجلاء وصف عادل إمام بأوصاف ترتقي للسب والقذف، كما أن ااتهامه بالتطبيع مع إسرائيل من أخطر الاتهامات.

