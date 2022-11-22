نجلاء يونس : ما قصة تحولها من ممثلة إلى سائقة أوبر

يتعرض الفنانون لأزمات مالية كغيرهم من الأشخاص، ففي بعد المواسم تتهافت عليهم الأدوار السينمائية والتفزيونية، وفي مواسم أخرى يقل الأقبال عليهم، وهذا ما جرى مع الفنانة المصرية نجلاء يونس .

نجلاء يونس وعملها كسائقة أوبر

كشفت نجلاء يونس إلى أنها لجأت للعمل كشائقة أوبر بسبب قلة الأدوار المعروضة عليها، ولأن هناك الاتزامات يتوجب عليها توفيرها من مأكل ومشرب ومسكن، فكان يتوجب عليها إيجاد طريقة للحصول على المال.

وأوضحت أن الفكرة عرضت عليها من إحدى صديقاتها المقربات، التي شجعتها للعمل كسائقة أوبر، لذلك فهي في كثير من الأحيان تتنكر من أجل إخفاء هويتها عن الآخرين، وتلجأ لذلك بارتداء شعرًا مستعارً.

وأضافت أن من أكثر الأسئلة التي تتعرض لها في مهنتها كسائقة، هي إن كان العمل في هذه المهنة آمنًا وإذا ما تعرضت لمواقف ضايقتها، لتشير أن هناك إجابة نموذجية ترددها على الدوام، وهي أن الخطر ممكن أن يقع أثناء تواجدك في المنزل، لهذا يجب على المرء الأخذ بالأسباب وتوخي الحذر.

ولفتت نجلاء إلى أن عملها بمهنة السواقة وفَّر لها دورًا في مسلسل "نقل عام" مع المخرج عادل أديب، الذي كان يبحث من البداية عن فتاة تعمل في شركة "أوبر" لهذا الدور.

نجلاء يونس وعدم إنجابها الأطفال

وعن سبب عدم إنجابها، أكَّدت أن ذلك بمشيئة الله، مشددة على أن الطفل يحتاج بيئة هادئة ليعيش فيها، وهذا ما لم تجده مع زوجها السابق الذي انفصلت عنه بعد سنتين، بسبب اختلاف طلاعهما، على الرغم أنهما تزوجا عن حب ومعرفة مسبقة.

وأوضحت يونس أنها لم تجد بعد الشريك المناسب لها، ربما ذلك يعود لأنها شخص "بيتوتي" ودائرة معارفها قليلة.

