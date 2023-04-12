نجل سلاف فواخرجي نسخة تيم حسن في "الزند".. شارب كثيف ورأس أصلع

فاجأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها بصورة لابنها "علي"، الذي تنكر بشخصية "الكبير أوي"، الذي يجسد شخصيته النجم المصري أحمد مكي.

ابن سلاف فواخرجي يتنكر بشخصية "الكبير أوي"

ونشرت فواخرجي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورة لابنها علي برأس حليق وشارب كثيف مستعار، مُشيرةً إلى أنه تحول إلى "الكبير أوي"، وعلَّقت: "هنا سأصمت قليلًا .. علي الكبير الكبير أوي أوي أوي".

واختارت الفنانة عبارة "هنا سأصمت قليلًا" في إشارة إلى طريقة إشادة "الكبير أوي" بجمال الفنانة شيرين رضا خلال تواجدها في مهرجان المزاريطة، حيث قال: "هنا سأسكت قليلًا".

تشابه ابن سلاف فواخرجي بشخصية "الذئب عاصي"

على صعيد آخر، شبه المتابعون "علي" بالفنان السوري تيم حسن بشخصية "الذئب عاصي"، التي يقدمها في مسلسل "الزند"، لاسيما أن الأخير اعتمد تسريحة شعر خفيفة وشارب كثيف متدلي إلى الأسفل، إذ كتب أحدهم معلَّقا: "علي الزند"، وأضاف آخر: "ههههه شو بيشبه تيم حسن في الزند".

وأشاد الكثيرن بـ"علي"، فكتبت إحداهن: "وحالق شعره كمان هذا الي بقوله عنه ممثل بيطوع ادواته مشان الدور...الله يحميه كبير ونص"، وأضاف آخر: "مين ابو شنب دا يا بنت يا سلاف يا بوي دا شبهك تمام دا صعيدي حنين".

