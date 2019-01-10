نجل شمس البارودي و حسن يوسف يتزوج و يعلن عن الخبر بهذه الصورة

نجل شمس البارودي و حسن يوسف يتزوج

فاجأ الفنان عمر يوسف، نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي متابعيه بإعلانه خبر زواجه.

متابعو عمر يوسف، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فوجئوا بنشره صوراً التقطها مع زوجته، ولم يظهرا بملابس الزفاف التقليدية، حيث ارتدت العروس فستاناً أبيضاً قصيراً وجاكيت باللون الأزرق، فيما ظهر العريس مرتدياً بذلة من دون ربطة عنق.

وعلق عمر على زواجه بقوله: (هذه زوجتي.. تزوجنا للتو)، ويبدو أن زفافه لم يكن مثل حفلات الزفاف التقليدية، وتلقى عمر التهنئة من قبل متابعيه، الذين تمنوا له حياة سعيدة، حسب موقع الفن.

يذكر أن عمر حسن يوسف، فنان شاب، وهو من مواليد عام 1980، وشارك في عدة أعمال فنية، في السينما والتلفزيون.