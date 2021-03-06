نجل صباح فخري ينفي شائعة وفاة والده:(ما الهدف من هكذا شائعات؟)

تصدرت أنباء وفاة الفنان السوري صباح فخري، مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الناشطين، قبل أن تخرج نقابة الفنانين السوريين وتكشف الحقيقة.

وأكدت نقابة الفنانين أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن الفنان صباح فخري بخير وبصحة جيدة.

وكتبت النقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك): (بعد التواصل مع الزميل انس فخري ابن الفنان القدير صباح فخري. تم التأكد بأن الفنان القدير صباح فخري بخير وبصحة تامة وكل خبر لم يصدر عن صفحة نقابة الفنانين فهو إشاعة)، حسب موقع وطن.

كما نفى أنس فخري، نجل صباح فخري شائعات وفاة والده، مؤكداً في تصريحات صحفية أنه بخير وبصحة جيدة.

وأعرب أنس عن استغرابه من مطلقي الشائعات، وقال: (ما الهدف من هكذا شائعات بغيضة، وإلى ماذا يرمون من خلالها؟).

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق شائعات عن وفاة صباح فخري، فقد تعرض لنفس الشائعة عام 2017، وسبقها مرات أخرى.