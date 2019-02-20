نجل عمرو دياب يحرج والده و الجمهور يتعاطف معه بشدة

نجل عمرو دياب يحرج والده

أثار عبدالله ابن النجم عمرو دياب حالة من الجدل، بعد نشره صورة عائلية لأول مرة على حسابه على (انستغرام)، دفعت التعليقات في الانطلاق بكثافة.

ابن عمرو دياب نشر صورة عائلية قديمة تجمعه مع شقيقته جنا وكنزي ووالديه، والسعادة تغمرهم جميعاً في اللقطة المميزة دون أن يعلق بأي من الكلمات، إلا أن والدته زينة عاشور علقت بوضع عدة قلوب حب ووجوه تبتسم.

تصرف ابن عمرو دياب المفاجئ دفع الكثير من القيل والقال في الانطلاق، حيث ألمح البعض أنه يحرج والده من أجل أن يراجع نفسه ويعود إلى عائلته من جديد، من خلال نشر لقطة أسرية لهم جميعاً، بينما أشار أخرون إلى أن هذه الصورة تعد تجاهل صريح لدينا الشربيني، التي تطل مع الهضبة مؤخراً في معظم المناسبات والحفلات، ليتردد أن قصة حب تجمع بينهما، حسب موقع مجلة ليالينا.

وفي ذات السياق، تفاعل متابعو ابن عمرو دياب بشدة مع اللقطة العائلية، ليتمنوا لم شمل الأسرة من جديد كما كانت.

ومن المعروف أن حالة من الغموض تسيطر على علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، فحتى الآن لم يعلن بشكل رسمي ارتباطهما رغم تواجدهما سوياً في العديد من المناسبات، حتى أن الفنانة الشابة رفضت التطرق للحديث عن علاقتهما خلال وجودها في برنامج (صاحبة السعادة)، كما تهربت من الإجابة عن سؤال وجه لها في دبي عن موعد زواجها.