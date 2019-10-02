نجل غادة عادل يداعبها بسبب إطلالتها المثيرة للجدل في الجونة.. والأخيرة ترد!

داعب عبد الله الهواري نجل الفنانة المصرية غادة عادل، والدته بعد إطلالتها المثيرة للجدل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم الجمعة الماضي.

ونشر عبد الله صورة لوالدته بدت فيها بمرحلة العشرينات من عمرها، وارتدت فيها زيًا محتشمًا، وبجوارها صورة أخرى لإطلالتها التي أثارت الجدل في حفل ختام المهرجان، وذلك عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".

وعلق نجل غادة عادل على الصورة قائلًا: "إيه اللي حصل يا ماما؟" وأرفق تعليقه برموز تعبيرية ضاحكة، لترد عليه والدته في التعليقات قائلة: "ليه يا زمان مسيبتناش أبرياء صغيرين".

وكانت غادة عادل قد واجهت انتقادات حادة بسبب إطلالاتها على هامش فعاليات المهرجان وفي حفل الختام، حيث اتهمها المتابعون بمحاولة تقليد الفنانة رانيا يوسف لأخذ "التريند" منها وتداول اسمها في محركات البحث.

يذكر أن غادة عادل غابت عن دراما رمضان 2019 بعدما تأجل عرض مسلسلها "مملكة إبليس"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب كل من رانيا يوسف وأحمد داوود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم وخالد أنور ومحمود الليثي، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.

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