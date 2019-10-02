نورة العميري: أملك 12 سيارة.. وكنت مريضة سرطان!

تتعرض الفنانة الكويتية "نورة العميري" الى حملة هجوم واسعه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو لها وهي تستهزء بسيارة أجرة UBER مُعتبرة أن السيارة ليست من مستواها.

وبعد الحملة الشرسة التي تعرضت لها العميري والتي يبدو أنها أغضبتها بقوة، نشرت فيديو جديد ردت فيه من خلال على كل من سخر منها ومن ملابسها ردًا على سخريتها من سائق السياة قائلة: "أنا لا أتحدث عن ممتلاكاتي , لكن قميصي الذي أرتديه أغلى ثمناً من صالة منزلكم".

هذا المقطع اللذي انتشر كان جزء من فيديو ردا على التعليقات السلبية من المتابعين، مما أثار غضبهم ودفع البعض منهم للتحدث بالسوء عن شرف الفنانة والدعاء عليها بالموت والإصابة بمرض السرطان كما وصفوها بأنها "حديثة النعمة".

لترد نورة: "سوف أقاضي كل شخص تحدث عن شرفي، وانا لست حديثة النعمه، لقد امتلكت أول سيارة لي منذ عمر الـ 18، وأنا أملك 12 سيارة، وأقوم بالكثير من الاعمال الخيرية لكني لا أشارك ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي

و بدت العميري غاضبة وحزينة بعد التعليقات السلبية التي تلقتها خاصة تلك التي تمنت موتها وإصابتها بالسرطان لتصرح: لقد كنت مريضة سرطان.

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