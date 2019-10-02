هذا ما قالته دينا الشربيني عن شيرين رضا: ما حدش حيفهم طبيعة علاقتنا!

بعدما نشرت الفنانة المصرية بشرى، فيديو مثير للجدل يُظهر الممثلة المصرية وطليقة عمرو دياب الفنانة شيرين رضا وهي ترقص على انغام أغنية (هي وحده) التي تصف علاقات متعدده لرجل من أجل أن ينسى حبه الأول والذي اعتبره البعض أنه تلميح من رضا وبشرى على الفنانة دينا الشربيني وعلاقتها بالفنان عمرو دياب.

ردت الممثلة المصرية دينا الشربيني على الموضوع من خلال مقابلة حصريه لبرنامج "MBC Trending" بأن هنالك علاقة صداقة قوية تجمعها بـ (شيكا) قاصدة الممثلة المصرية شيرين رضا وانهما على تواصل دائم وغالبا ما تشاركان الصور المضحكة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بما يتعلق بعلاقتهما مع عمرو دياب.

جاء رد دينا الشربيني بعد ردود الأفعال حول الفيديو وما إذا كان فعلا عمرو دياب ما زال يحب طليقته شيرين رضا , وأيضًا بعد انتشار شائعات عن خلافات بين دينا الشربيني وعمرو دياب.

و في سؤال فني حول ألبوم عمرو دياب, ما اذا كانت (دينا الشربيني) استمعت الى أغانيه، أجابت بخجل نعم استمعت لها وسوف يكون هنالك أغنية جديدة كل أسبوع. بينما أكدت على تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل (زي الشمس) الذي عرض في رمضان 2019 و حقق نجاح هائلاً.

دينا التي غابت عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، تواجدت في حفل الختام للمهرجان واختارت فستان قصير أحمر من مجموعة Temraza واعتمدت تسريحة شعر بسيطة.

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