وسامة ابن مدحت صالح تلفت الأنظار.. ويطلق أولى أغانيه على خطى والده

طرح النجم الشاب ونجل النجم المصري مدحت صالح أدهم مدحت صالح أول أغنية له لتكون بداية مشواره في عالم الغناء، على خطة والده الفنان الشهير.

أدهم مدحت صالح يدخل عالم الغناء

شارك المنتج المصري "نديم الشاعري" مقطع فيديو للأغنية الجديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلّق عليها بقوله: "أدهم مدحت صالح "مطمني".

وفي تفاصيل الاغنية التي يقدّمها الشاب أدهم فهي تحمل اسم "مطمني" وهي من كلمات وألحان: "صالح غالي" وتوزيع وماستر وانتاج: نديم الشاعري".

ويشار بان أدهم هو النجل الأكبر للفنان المصري الشهير من زوجته السابقة ليلى صادق وهي تعتبر اولى زوجات صالح والزواج الوحيد الذي أسفر عن وجود أبناء.

وشارك أدهم العديد من الصور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي كشفت عن وسامته والشبه الكبير بينه وبين والده، فيما قال البعض إنه بدا نسخة من والده النجم القدير في مرحلة الشباب.

مسلسل جديد يجمع مدحت صالح وشيرين رضا

وعلى صعيد مختلف أعلن النجم المصري في وقت سابق أنه بدأ تصوير مسلسل يحمل اسم "وبينا ميعاد"، الا أن التصوير توقف بعد يوم واحد من أجل اجراء تعديلات على السيناريو، وكشف أن المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة شيرين رضا.

كما تحدّث الفنان المصري حول الأغنية الجديدة التي طرحها مؤخراً والتي تحمل اسم "شبك يامصري" والتي يتعاون فيها مع النجوم "علي الحجار" و "محمد ثروت"، فقال: "بشكر الفنانين انهم قبلوا يشتركوا معايا في الأغنية الوطنية وهم بيستاهلوا أني أشكرهم".