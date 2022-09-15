نجمات يدعمن (سالي حافظ) بعد اقتحامها مصرفا لبنانيا و بالسلاح

أعلنت عدد من النجمات تأييدهن لموقف سالي حافظ باقتحامها مصرف (بلوم بنك) في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة، ونجحت في أخذ وديعتها والمقدرة بـ 13 ألف دولار بعد اقتحامه وهي تحمل عبوة بنزين وسلاح ناري تبين انه لعبة أطفال لاحقا.

وكتبت إليسا عبر صفحتها الخاصة بموقع التغريدات (تويتر): (بدل ما توقفوا سالي اللي بدها حقها تا تتعالج أختها، روحوا وقفوا الفاسدين اللي سرقوا الدولة وصادروا أموال الناس وحرموهم أبسط حقوقن، يا عيب الشوم شو هالزمن اللي وصلنالو).

وأعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب تأييدها لموقف (سالي)، حيث كتبت: (سالي حافظ تمثلني وتمثل كل لبناني رافض يسكت عن حقه بظل القمع اللي عم تمارسه المصارف والدولة من سنوات ولليوم، الله يشفي أختك ويشفي كل مريض سرطان وينصرك على كل مين عم يحاول يقلب الحق عليكي، إنتِ وحدة من أبطال بلدي).

هذا و اقتحمت مواطنة لبنانية مسلحة بمسدس، صباح أمس مصرفاً في بيروت مطالبة بالحصول على وديعتها المحتجزة لدى المصرف وقد تمكنت المودعة، سالى حافظ، من الحصول على مبلغ يقارب الـ13 ألف دولار ومغادرة المصرف.

وتردد أن المودعة سعت للحصول على وديعتها من أجل توفير كلفة علاج شقيقتها المريضة بالسرطان، وهو ما أكده مصدر فى جمعية (صرخة المودعين) التي تدافع عن المواطنين اللبنانيين الذين علقت مدخراتهم في المصارف اللبنانية في ظل الانهيار المالي.

ار.