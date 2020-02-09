نجما مسلسل "ابنة السفير" يعيشان قصة حب! (تفاصيل)

أفادت بعض الصحف التركية عن وجود علاقة بين نجمي مسلسل "ابنة السفير" التركي، وهما الممثل أنجين أكيورك الذي يجسد دور "سنجار ايفه" والممثلة تولين يازكان التي تجسد دور زوجته "منكشه" في العمل.

وبحسب مواقع التواصل الإجتماعي فقد شوهد الثنائي بواسطة المعجبين وهما يدًا بيد في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول، ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من قبل أحدهما عن صحة هذه الأخبار من عدمها.





وفي سياق آخر، استطاع الممثل أنجين أكيورك الذي اشتهر عند العرب باسم كريم في مسلسل "فاطمة" والذي لاقى رواجًا كبيرًا عند عرضه في عام 2010، أن يكون أحد نجوم الصف الأول في تركيا رغم أن حصيلته الفنية لا تحتوي على الكثير من الأعمال.

كما أنه حصل على العديد من الجوائز من ضمنها جائزة سيول للدراما العالمية وثلاث جوائز لأفضل مسلسلات، وجائزة الفراشة الذهبية.

يذكر أن مسلسل "ابنة السفير" لاقى اهتمامًا لافتًا ومتابعة عند الأتراك والعرب، كما أنه أثار جدل عند عرض الحلقة الأولى بسبب احتوائه على لقطات جريئة و عنيفة إلى جانب تناوله لمواضيع حساسة.

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