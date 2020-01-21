ابنة السفير الحلقة الخامسة في الصدارة.. ماذا عن الحفرة؟!

منذ أن بدأ عرض المسلسل التركي "ابنة السفير"، تحولت مواقع التواصل الإجتماعي إلى ساحة معركة بين جمهور "ابنة السفير" وجمهور المسلسل الشهير الآخر "الحفرة"، ودار جدل واسع حول أي من العملين احتل الصدارة، خاصة وأن المسلسلان يعرضان في نفس اليوم والوقت تقريبًا.





وقد حافظ مسلسل "الحفرة" على صدارة التقييم بين المسلسلات التركية التي تعرض في نفس اليوم خلال ثلاثة مواسم، إلا أنه بعد عرض حلقة أمس من "ابنة السفير"، كُسرت القاعدة وانقلبت الطاولة للمرة الأولى، حيث تربعت حلقة أمس من "ابنة السفير" في صدارة التقييمات متفوقة على "الحفرة".

وفي نفس السياق جاء تعليق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الحرب المشتعلة بين الجمهورين على "تويتر" وكتب قائلًا: "هذي مباراة ولا مسلسلات؟؟ وش الي ابنة السفير اخذ الصدارة؟ ياليل طيب انا احبهم كلهم عادي اشجعهم كلهم؟؟!".

من جهة أخرى، تم تداول صور لأبطال العمل من كواليس التصوير وصور أخرى لفريق العمل وهم يشاهدون حلقات المسلسل معًا.

يذكر أن الحلقة الأولى من المسلسل قد أثارت جدلًا كبيرًا بسبب مشهد اعتبره المشاهدين أنه جريء، وهو ردة فعل البطل عندما علم أن البطلة ليست عذراء، فبدأ بإهانتها وتعنيفها وهذا ما أثار سخط وغضب الجمهور.

ويبقى السؤال هل سيستمر "ابنة السفير" في الصدارة أم ستعود لـ"الحفرة" مرة أخرى؟!

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