نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين تنجو من الموت بعد تعرضها لحادث سير مُفزع!

إيناس عز الدين

تعرّضت الفنّانة إيناس عز الدين لحادث سير يوم أمس على إحدى الطرق السريعة، وذلك بعدما انفجرت عجلة سيارتها الخلفية مما جعلها تفقد توازنها لتتفاجئ بتصادم عنيف مع 4 سيارات وفي كل الاتجاهات، ولكن الرعاية الإلهية جعلتها تنجو دون وقوع أي إصابات تذكر.

وقامت عز الدين بمشاركة صور للحادث عبر حسابها على موقع فيسبوك، تظهر فيها سيارتها المتضررة والزجاج المحطم، وتركت تعليقًا قالت فيه: " اتكتب لنا عمر جديد العجلة الخلفية انفجرت فجأة عالسريع واربع عربيات دخلوا فينا من كل الاتجاهات ولولا ستر ربنا كان زماننا في عداد الاموات".

وأضافت: "والعربيات تعدي وتتفرج علينا وتمشي مافيش انسان او راجل عنده نخوة او شهامة وقف يشوف فينا ايه او يطلب اسعاف او او او..الخير قل اووووي والناس ماتت بالحياة".

الجدير ذكره، أن الفنّانة إيناس عز الدين كانت تمر خلال الشهور الماضية بأزمة صحّية مريرة، وذلك بعد تعرّضها لنزيف داخلي في القولون، وإجهاضها ومنعها من الحمل، حيث ناشدت متابعيها في ذاك الوقت بالدعاء لها من القلب لتمر من هذه الأزمة بسلام.