نجمة "أشواك ناعمة" تستعرض مفاتنها على "تيك توك".. ولعبت دور مثلية في هذا الفيلم

أثارت الفنانة السورية أنجيلا زهرة موجة من الغضب بين متابعيها بسبب محتواها الجريء على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقلةً من عالم التمثيل إلى عالم استعراض الجسد، وفق وصف رواد السوشال ميديا.

أنجيلا زهرة ومحتواها ذو الإيحاءات الجنسية



شاركت أنجيلا زهرة متابعيها عبر حسابها في "تيك توك" العديد من مقاطع الفيديو الجريئة التي تظهر فيها بإطلالات كاشفة لمفاتنها، رغم أنها تنفي أن تكون ما تعرضه وتنشره مثيرًا للغريزة، واصفةً محتواها بـ"الكوميدي".

واشتهرت زهرة بالإجابة على أسئلة متابعيها التي تتضمن إيحاءات جنسية، لكن بطريقة تتصرف فيها بعدم فهم مغزى كلامهم، مستخدمةً طريقة غريبة وصوت حاد للكلام وكأنها طفلة صغيرة لا تجيد القراءة.

ويتابعها على تطبيق "تيك توك" أكثر من 134.2 ألف متابع، ووصل عدد الإعجابات على فيديوهاتها ما يقارب النصف مليون إعجاب.

من هي أنجيلا زهرة ؟

هي ممثلة سورية ولدت عام 1981 بالعاصمة البريطانية لندن، ثم انتقلت إلى سوريا ودرست البيانو الكلاسيكي والغناء,.

وبحسب خانة الوصف في حسابها، تعيش أنجيلا زهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي، وشاركت في العديد من الأفلام الأجنبية مثل: Bloodlust وThree Veils، كما عرفت بمشاركاتها في مسلسلات سورية معروفة من بينها: "مرايا"، و"أشواك ناعمة"، و"أحلام كبيرة.

والجدير بالإشارة إليه أنها حصدت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان مدينة نيويورك السينمائي الدولي 2011.

أنجيلا زهرة وتجسيدها لدور فتاة مثلية

وبالعودة لعام 2011، شاركت أنجيلا في فيلم Three Veils، لعبت فيه دور فتاة تتملكها ميول مثلية تجاه صديقتها، وتقيمان علاقة غرامية مع بعضهما البعض.

ويتناول العمل صراع الحضارات عند النساء الشرقيات في أمريكا، حيث تحاول "سميرة" وهي سيدة أمريكية ذات أصول مصرية ، لعبت دورها مادلين طبر، ، على الحفاظ على منظومة القيم والتقاليد والمفاهيم العربية لدى هجرتها إلى الولايات المتحدة، لكنها تواجه مفاهيم وعادات جديدة تظهر لدى ابنتها التي يتملكها غرائز جنسية تجاه إحدى صديقاتها، وتبدأ التصرف على طريقة الغرب من سهر في الملاهي الليلة والشرب وإقامة علاقات خارج إطار الزواج.